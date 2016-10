"Kein Wahlrecht für Bezieher der Mindestsicherung"

Marcus Franz, einst Abgeordneter des Team Stronach und später der ÖVP, hat schon einige Male mit schrägen Sagern auf sich aufmerksam gemacht. Mit seiner jüngsten Forderung sägt der mittlerweile wilde Mandatar allerdings an den Grundpfeilern der Demokratie. So will er Beziehern der Mindestsicherung das Wahlrecht entziehen, dafür aber Kinder wählen lassen - aber nur, wenn die Mutter seit 20 Jahren österreichische Staatsbürgerin ist.