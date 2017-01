Kein Schweinefleisch mehr in Kindergärten?

"Rücksicht ja, Vorschreibungen aber sicher nicht", so lautet der Tenor unter den Eltern in Traiskirchen. Gemeint sind die Richtlinien für Gastronomen, die Kindergärten und Krippen beliefern wollen. Aufgrund von muslimischen Kindern soll auf Speisen wie Schweinsbraten & Co. verzichtet werden.

"Streichen oder zwei Menüs"

"Seitens der Gemeinde kam die Empfehlung, Schweinefleisch zu streichen, sonst müssten wir zwei Menüs anbieten", erklärt ein Lieferant. Eine Mutter empört: "Wir sind keine Rassisten, aber dass sich unsere Kinder einschränken müssen, ist eine Frechheit."

Für SPÖ- Bürgermeister Andreas Babler indes kein Thema: "Mir ist dieser Vorwurf nicht bekannt."

