Kein barrierefreier Zugang: Wiener verzweifelt

Barrierefreiheit beim Wohnen ist für die Politik ein oft formuliertes Ziel. Doch mit der Umsetzung in der Praxis hapert es. In einem Gemeindebau in der Adalbert- Stifter- Straße in Wien kann ein Rollstuhlfahrer nur schwer ins Freie, weil das Geld für den Durchbruch einer Wand fehlt.