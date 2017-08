"Kaufmann" Gusenbauer bringt SPÖ zum Brodeln

Das Fass zum Überlaufen gebracht hat eine Verteidigungsschrift für Alfred Gusenbauer im Wiener Szene- Blatt "Falter" am Mittwoch. Dort hat sich der Rekordhalter der kürzesten Kanzler- Amtszeit und in ebenso eigenartige wie lukrative involvierte Ex- SPÖ- Chef bloß als einfacher "Kaufmann" bezeichnet.