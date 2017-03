Katze brutal gequält, getötet und an Baum gehängt

Der grausame Fall von Tierquälerei dürfte sich im Zeitraum zwischen 14. und 16. März zugetragen haben. Unbekannte hatten die schwarz- weiße Katze, deren Besitzer bislang unbekannt ist, offenbar eingefangen und sie so lange auf brutalste Art und Weise gequält bis sie starb. Danach hängten die Täter das drei bis vier Jahre alte Tier an einem Baum im Garten eines Bauernhofes im Ort Gallzein im Bezirk Schwaz auf.

"Derartige Horrormeldungen häufen sich in den letzten Jahren, was mich als Tierschützerin extrem beunruhigt", so die Obfrau der "Pfotenhilfe", Johanna Stadler, via Aussendung. "Wir setzen daher auch in diesem Fall mit Hilfe eines Spenders eine Ergreiferprämie von 500 Euro für den entscheidenden Hinweis, der zur Ausforschung des Täters führt, aus", so Stadler weiter. Ebenso bittet auch die Tiroler Polizei etwaige Zeugen, sich zu melden.

Katze "Lucky" sämtliche Zehen abgetrennt

Der schreckliche Fall erinnert an die ebenfalls schwer verstümmelte Katze "Lucky", die im November des Vorjahres in Salzburg schwerst verletzt aufgefunden worden war .

Foto: Pfotenhilfe

Tierquäler hatten ihr sämtliche Zehen abgetrennt, wochenlang kämpfte die Samtpfote danach tapfer um sein Leben - schlussendlich mit Erfolg. Von den Tätern fehlt allerdings bis heute jede Spur.