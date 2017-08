Kaserne Horn: Rekrut trennte sich Finger ab

Tragischer Zwischenfall nur knapp vier Wochen nach dem Todesfall des jungen Rekruten in der Kaserne Horn: Ein Grundwehrdiener hat sich am Donnerstag bei Arbeiten in einer Werkstatt so sehr verletzt, dass er beinahe seinen Daumen verlor. Er quetschte sich dabei den Finger so stark, dass er nur mehr an der Hand hing.