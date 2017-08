Karlau- Häftling (46) auf der Flucht - Fahndung

Der 46- Jährige, der wegen zahlreicher Betrugsdelikte zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden ist, kehrte am 15. Juli von einem Haftausgang nicht zurück. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich der Mann noch in Österreich - vermutlich sogar in der Steiermark - befindet. Er dürfte zu Fuß oder mit einem Fahrrad unterwegs sein.

Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete am Freitag die Veröffentlichung von Fahndungsfotos an.

Sachdienliche Hinweise werden an das Landeskriminalamt Steiermark unter der Telefonnummer 059/133- 60- 3333 erbeten.