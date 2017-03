Karfreitag für alle frei? OGH- Entscheid steht an

Der Karfreitag ist in Österreich ein gesetzlicher Feiertag für Angehörige der evangelischen Kirchen AB und HB, der Altkatholischen Kirche und der Evangelisch- methodistischen Kirche. Konfessionslose und Angehörige anderer Religionsgemeinschaften müssen derzeit an diesem Tag arbeiten. Ein Mann ohne Bekenntnis hatte dagegen geklagt, das Oberlandesgericht Wien sah darin einen Verstoß gegen die EU- Gleichbehandlungsrichtlinie. Niemand dürfe wegen der Religion oder Weltanschauung in einer vergleichbaren Situation eine weniger günstige Behandlung erfahren.

Am Karfreitag starb Jesus am Kreuz. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Seitdem ist der OGH am Zug. Laut einem Sprecher gibt es noch keinen Termin für die Entscheidung, berichtet der "Standard". Sollte am Gründonnerstag ein Urteil gefällt werden, wäre dies für die österreichischen Unternehmen eine Art Super- GAU. Laut einer Rechtsanwältin, die im Bericht zitiert wird, wäre es einerseits sehr kostspielig, weil Arbeitnehmer dann extra bezahlt werden müssten - "weit schlimmer" wäre es aber, wenn die Beschäftigten während des spontanen Feiertags zu Hause blieben.

"Wirtschaft würde 14. Feiertag nicht verkraften"

Die Wirtschaftskammer Österreich ist aus diesem Grund auch klar dagegen, den Karfreitag zu einem Feiertag für alle zu machen. Ein 14. Feiertag in Österreich, das klinge zwar gut, hatte Martin Gleitsmann, Leiter der sozialpolitischen Abteilung der WKÖ, bereits nach dem Urteil des OLG im Juni des Vorjahres gegenüber Ö1 gesagt, die Wirtschaft würde dies aber nicht verkraften. Schon heute gebe es ganz viele freie Tage in Österreich, im internationalen Vergleich sei das Land damit "schon an der Spitze". Er ortete daher "wenig Bewegungsspielraum".

Papst Franziskus beim Karfreitagsgebet Foto: APA/EPA/MASSIMO PERCOSSI

In Ungarn ab heuer ein gesetzlicher Feiertag

In Ungarn hingegen ist der Karfreitag ab heuer ein gesetzlicher Feiertag - allerdings hat das mehrheitlich katholische Land damit insgesamt nur elf Feiertage im Jahr. Auch in Tschechien hatte das Parlament 2015 für die Wiedereinführung des gesetzlichen Feiertags Karfreitag gestimmt. In Ländern mit einem größeren Anteil an Evangelischen, wie etwa in Deutschland, ist der Karfreitag für alle gesetzlicher Feiertag. An dem Tag gedenken Katholiken und Protestanten der Kreuzigung Jesu.