Kanzler räumt mit Pilz bei Türken- Vereinen auf

So wird in der Korrespondenz der Botschaften mit Ankara auch konkret die Abberufung von "zwei Terrorverdächtigen" aus der islamischen Religionsbehörde in Österreich erwähnt.

Noch viel ausführlicher wird über die Aktivitäten der Gegner des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Österreich berichtet: etwa darüber, wie Gefolgsleute von Fethullah Gülen, dem Ankara die Organisation des Putschversuchs am 15. Juli des Vorjahres anlastet, die Strukturen des Erdogan- treuen islamischen Kulturvereins "unterwandern".

"Das ist natürlich alles unvereinbar mit den Vereinsstatuten von Atib", erwartet sich Pilz, dass nun auch Innnenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) handelt. Der Verfassungsschutz und die Vereinsbehörde müssten einschreiten und den türkischen Verein auflösen. Pilz: "Die Gründe dafür sind ja offensichtlich."

Geheimdokumente über Spionage in 30 Staaten

Kanzler Kern hat hingegen bereits mit einer ersten Maßnahme auf die von Pilz vorgelegten Fakten reagiert: Das Kanzleramt wird die Finanzflüsse an Atib in einer Sonderprüfung durchleuchten. Pilz: "Eine Finanzierung dieses Vereins durch die Türkei oder generell aus dem Ausland wäre nach dem Islamgesetz illegal."

Gegenreaktionen der Türkei befürchtet Pilz nicht: "Wir werden in ganz Europa die Geheimdokumente präsentieren. Erdogan müsste sich mit 30 Staaten gleichzeitig anlegen."