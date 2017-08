Kanzler bricht Schweigen: "Ein politischer Fehler"

Tagelang hat die SPÖ nach der Verhaftung ihres Wahlkampf- Gurus Tal Silberstein sowie zur brisanten Millionen- Affäre rund um Korruption, Bestechung und Geldwäsche geschwiegen. Jetzt meldet sich Bundeskanzler Christian Kern zu Wort - wie so oft in einem Facebook- Video. Der SPÖ- Chef räumt ein, dass es ein politischer Fehler gewesen sei, sich nicht früher von seinem israelischen Berater zu trennen. Gleichzeitig geht Kern in den Angriff über und attackiert die ÖVP.