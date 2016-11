Kann Präsident Regierung tatsächlich entlassen?

"Unter meiner Präsidentschaft wäre es niemals soweit gekommen", hat FPÖ- Bundespräsidentschaftskandidat Norbert Hofer am Sonntag im TV- Duell mit Alexander Van der Bellen auf ATV betont. Auf dieses Statement hin stellte der Ex- Grünen- Chef die Frage: "Wenn ein Bundespräsident Hofer die Regierung entlässt, was haben wir dann?" Der Wirtschaftsprofessor beantwortete die Frage gleich selbst: "Dann haben wir eine Staatskrise." Aber darf der Bundespräsident tatsächlich so einfach die Bundesregierung entlassen? krone.at liefert an dieser Stelle den Faktencheck.