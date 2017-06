"Kann nichts anderes als lebenslang geben"

Es bleibt bei lebenslang für den Grazer Amokfahrer Alen R. Das hat das Wiener Oberlandesgericht (OLG) am Dienstag entschieden. Ein Drei- Richter- Senat verwarf nach einer Beratungszeit von wenigen Minuten die Berufung des 28- Jährigen, der am 20. Juni 2015 in der Grazer Innenstadt mit seinem Geländewagen gezielt auf Passanten losgefahren war. Drei Menschen wurden getötet, Dutzende schwer verletzt.