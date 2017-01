Kampfsportler kämpfen in Schulen gegen Dschihad

Dass der Kampf gegen den Terror auch an Wiener Schulen oder in Parks geführt werden kann, hat die Initiative bereits bewiesen. Ihren Angaben zufolge konnten sogar schon Dutzende Jugendliche vor der Reise in den Dschihad abgehalten werden - sie messen sich jetzt mit fairen Mitteln im Ring.

Es sind namhafte Kampfsportler - vor allem Kickboxer -, die Alexander Karakas um sich geschart hat. Sie predigen Sport statt Hass. Mit Erfolg. Das Projekt sorgte bereits außerhalb Österreichs für positive Schlagzeilen. Derzeit ist "Not in God's Name" wieder in Wien unterwegs. Vor allem an Schulen mit hohem Migrationshintergrund sind die Dienste der Initiative gefragt.

Aktuell produziert sie auch ein Video, das - mit voller Absicht - ganz im Stil der IS- Propaganda gehalten ist. Verbreitet werden darin aber natürlich nur positive Botschaften - allen voran: Sport statt Krieg!

