Kaltfront am Wochenende: Große Abkühlung kommt

Dieser Sommer zeigt noch einmal so richtig, was er draufhat: Am Donnerstag und Freitag lacht uns die Sonne an. In weiten Teilen Österreichs klettert das Thermometer über 30 Grad, im Osten sogar auf 35. Nach der heißen Phase sorgt eine kräftige Kaltfront am Wochenende für Abkühlung. Der Blitz- Herbst sendet erste Grüße, also noch schnell auf ins Freibad und Sonne tanken oder rauf auf den Berg! Die Gewittergefahr ist am Donnerstag und Freitag gering.