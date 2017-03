Kaffeetermin bei Politiker um 75.000 Euro verkauft

"Anstatt die Kosten für ihre seltsamen Lobbying- Aktivitäten extra auszuweisen, waren diese Ausgaben dann in der Kaufsumme der Jets 'eingepreist' - das widerspricht den Vorgaben in den Ausschreibungsunterlagen des Heeres, das ist strafrechtlich relevant", erklärt ein Insider der "Taskforce Eurofighter", warum die Bundesregierung sehr optimistisch die neuen Erhebungen gegen die Eurofighter GmbH bewertet.

Dokumente, die den Verdacht der "arglistigen, betrügerischen Täuschungsabsicht" erhärten, finden sich auch in den Akten der deutschen Staatsanwaltschaft - die "Krone" erhielt einige Auszüge: So verrechnete die Werbeagentur des Ex- FPÖ- Funktionärs Rumpold den Auftraggebern aus der Rüstungsbranche auch unter dem Titel "Landeshauptmann- Gespräche" Kosten in der Höhe von 225.000 Euro (siehe Faksimile unten).

Foto: Sepp Pail

350.000 Euro für ständige Betreuung von Politikern

Von den (Zitat) "inoffiziellen Treffen mit allen 9 Landeschefs" dürften aber tatsächlich nur drei stattgefunden haben: Josef Pühringer (Oberösterreich), Herbert Sausgruber (Vorarlberg) und Franz Schausberger (Salzburg) konnten sich an Treffen mit Vertretern der Firma Eurofighter erinnern. Alle drei Landeschefs haben aber bereits betont, dass bei den Terminen "nur Kaffee" serviert worden sei. Ein Honorar von 75.000 Euro pro Politiker- Audienz samt Ländervisite könnte somit als etwas überhöht bewertet werden.

Und noch eine Abrechnung der Wiener Werbeagentur "100%Communications" von Gernot Rumpold, die im Eurofighter- Krimi bis zu acht Millionen Euro erhalten haben könnte, wirkt nicht absolut sauber: Unter der Überschrift "Lobbying und PR- Maßnahmen" wollte der Ex- FPÖ- Spitzenfunktionär für "inoffizielle Treffen" sowie wörtlich "'intensive' Journalistengespräche" und die "ständige 'Betreuung' der Entscheidungsträger aus Politik" (vor dem Vertragsabschluss mit der Republik Österreich) eine "prompte Überweisung" in der Höhe von 350.000 Euro.

Foto: Sepp Pail

Grüne und FPÖ über U- Ausschuss fast einig

Die jetzt detailliert dokumentierte Vorgangsweise der Rumpold- Agentur wird übrigens auch scharf von professionell arbeitenden Lobbyisten kritisiert. Die Verhandlungen zwischen den Grünen und der FPÖ über die Rahmenbedingungen des neuen Eurofighter- U-Ausschusses waren am Donnerstag im Finale.

