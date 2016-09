Kärntnerin lag wochenlang unbemerkt tot in Haus

Eine 50- jährige Frau aus dem Kärntner Völkermarkt dürfte wochenlang tot in ihrem Haus gelegen sein. Erst als Nachbarn sie schon länger nicht gesehen hatten und sich die Zeitungen vor der Tür stapelten, riefen sie die Polizei. Die alleinstehende Kärntnerin wurde tot im Stiegenhaus gefunden. Das Haus sei bereits voller Fliegen gewesen, so die Polizei am Samstag.