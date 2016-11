Kärntner schlug Freundin und wollte Baby entführen

Zu einem Fall schwerer häuslicher Gewalt ist es am Freitagabend in Klagenfurt gekommen. Nach Polizeiangaben geriet ein Paar in seiner Wohnung in Streit. Dabei schlug ein 31- jähriger Mann seiner 38- jährigen Lebensgefährtin mehrmals auf den Kopf und verletzte sie. Das Opfer flüchtete daraufhin mit dem gemeinsamen, wenige Monate alten Sohn in die Wohnung einer Freundin.