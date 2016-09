Kärntner Polizist als "Staatsverweigerer"

"Staatsverweigerer", also die Anhänger von OPPT, Staatenbund & Co. beschäftigen nicht nur die Behörden, jetzt gibt's in Kärnten sogar einen Polizisten, der den Rechtsstaat Österreich und seine Gesetze nicht anerkennt! Der 43- Jährige wurde von der Dienstbehörde suspendiert und ein Disziplinarverfahren eingeleitet.