Kärntner Jäger schoss Drohne vom Himmel

Ein 47- jähriger Jäger hat in seinem Revier in Kärnten eine ferngesteuerte Drohne vom Himmel geschossen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 24- Jähriger die Drohne auf einer Alm in Kötschach- Mauthen im Bezirk Hermagor in etwa 1600 Metern Seehöhe gesteuert. Der Jäger gab die Tat zu - er hatte befürchtet, dass das Fluggerät Wildtiere aufscheuchen und Vögel gefährden würde.