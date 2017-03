Kärntner geht mit Axt auf Auto von Ex- Freundin los

Nachdem ein Kärntner Gastwirt seine gleichaltrige Partnerin und eine 62- jährige Bekannte laut Polizei vor wenigen Tagen mit dem Tod bedroht hatte, rastete er am Samstag erneut aus. Er schlug mit einer Axt auf das Auto seiner Ex ein. Die Sondereinheit Cobra stellte den Mann schließlich in seinem Lokal.