Kärnten: Vier Haider- Erben auf der Anklagebank

Am Dienstag hat in Klagenfurt der Prozess gegen die politischen Erben Jörg Haiders - Uwe Scheuch, Gerhard Dörfler, Harald Dobernig und Stefan Petzner - begonnen. In der BZÖ- Broschürenaffäre, bei der die einstigen Kärntner Orangen Wahlwerbung über das Land finanziert hätten, sind noch tiefe Einblicke in den Umgang der vier Ex- Parteifreunde zu erwarten.