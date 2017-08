Kärnten: Gefährlicher Säureaustritt in Kläranlage

Zu einem komplizierten Feuerwehreinsatz ist es am Dienstagnachmittag in einer Kärntner Kläranlage in Villach gekommen. Rund 2000 Liter Salzsäure sind in einem Lagerraum für Chemikalien ausgetreten. Die Einsatzkräfte konnten den Unfallort daher nur mit spezieller Schutzkleidung betreten. Als Ursache für das Austreten der Säure wird ein technischer Defekt beim Betanken vermutet. Umweltgefährdung bestand dadurch keine.