Kärnten: Frau entführte Auto samt Hündin "Ronja"

Der Gailtaler Franz F. (71) traute seinen Augen nicht, als er am Montag aus einer Postpartnerfiliale in Sittersdorf kam und sein Auto nicht finden konnte: "Ich hab' ja nur einen Brief aufgegeben und die Tür offengelassen, weil meine Hündin 'Ronja' sowieso im Wagen gewartet hat."

Hund und Auto Stunden später entdeckt

Stunden später entdeckten Passanten den Berner Sennenhund, der planlos in der Nähe von Bleiburg herumirrte. Tags darauf wurde auch das Auto sichergestellt. Es stand vor dem Bahnhof in Bleiburg. Der Schlüssel steckte, sämtliche Dokumente, ja selbst die teure Fotoausrüstung waren noch vorhanden.

Foto: Evelyn Hronek

Wie Ermittlungen ergaben, steckt hinter dem mysteriösen Fall eine Niederösterreicherin, die derzeit mit ihrer Familie in Kärnten auf Urlaub ist. Die verwirrte 27- Jährige machte einen Abstecher nach Sittersdorf, wo sie laut Zeugen verzweifelt eine Mitfahrgelegenheit zum nächsten Bahnhof gesucht haben soll.

Frau von Polizei ausfindig gemacht

"Da sie niemanden gefunden hatte, hat sie die Gunst der Stunde genutzt und sich ins offene Auto gesetzt", so ein Polizist. Später wurde sie beobachtet, wie sie vor dem Bahnhof barfuß aus dem Auto stieg und sich eine Fahrkarte kaufte. Sie konnte am Dienstagnachmittag von Polizisten ausfindig gemacht werden. Die Frau wurde zu ihrer Familie zurückgebracht.

Alexander Schwab, Kronen Zeitung