Kärnten: Deutscher (47) stirbt bei Bergwanderung

Wie die Landespolizeidirektion Kärnten mitteilte, nahm der Mann an einer geführten Wanderung teil. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen durch den Wanderführer und den Notarzt des Rettungshubschraubers waren ohne Erfolg.

Der Gipfel des Kärntner Gerlitzen Foto: Kärnten Werbung

Die Wanderung hatte um 10 Uhr in Bodensdorf (Bezirk Feldkirchen), das auf 500 Meter Seehöhe am Ossiacher See liegt, begonnen. Der Mann brach auf einer Seehöhe von 1.880 Meter zusammen, der Gipfel der Gerlitzen liegt 1.909 Meter über der Adria.