Kälte fordert Todesopfer: Tiroler (25) lag in Bach

Ein ausgelassener und lustiger Abend beim Jungbauernball in Neustift in Tirol hat in der Nacht auf Freitag in einer Tragödie geendet: Ein 25- Jähriger aus dem Ort stürzte am Heimweg in einen Bach und blieb bei Minustemperaturen im eiskalten Nass liegen. Erst in der Früh wurde er von einem Mitarbeiter der Gletscherbahn entdeckt - für ihn kam jede Hilfe zu spät.