Juwelier in Tirol überfallen: Verdächtiger in Haft

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen konnte der Hauptverdächtige in dem Ferienapartment in Absam ausgeforscht werden. Ermittler des LKA Tirol rückten mit Unterstützung der Cobra an und nahmen den Mann fest. Bei der Untersuchung der Räumlichkeiten konnten neben diversen Raubutensilien auch die Täterkleidung sowie auch ein Teil der Beute sichergestellt werden. Bei dem Überfall war Bargeld im höheren dreistelligen Eurobereich sowie Schmuck im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages geraubt worden.

Foto: APA/ROLAND SCHLAGER (Symbolbild)

Der 34- Jährige schwieg bisher zu den Vorwürfen. Sein mutmaßlicher Komplize, der bereits am Freitagabend festgenommen worden war, hatte sich hingegen geständig gezeigt. Aufgrund des massiven Tatvorwurfs verhängte die Staatsanwaltschaft über beide Verdächtigen die Untersuchungshaft. Sie wurden in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.

Inhaberin massiv mit Pistole bedroht

Am Freitagvormittag hatte der Täter den Juwelier in Fügen betreten und die Inhaberin mit einer Pistole bedroht. Anschließend riss er die Besitzerin zu Boden, drückte ihr die Pistole gegen den Hals und forderte die Herausgabe von Schmuck und Bargeld. Nachdem die Frau dem Täter alle Wertsachen übergeben hatte, forderte er sie auch noch dazu auf, den Safe zu öffnen. Er raffte den darin befindlichen Schmuck an sich und stopfte ihn in eine Tasche.

Foto: APA/Helmut Fohringer

"Mehr Gold!"

Doch damit hatte der Mann offenbar noch nicht genug: "Mehr Gold", schrie er seinem eingeschüchterten Opfer entgegen und schlug mit Fäusten gegen den Kopf der Frau ein. Gerade als er versuchte, die Geschäftsführerin mit Klebeband zu fesseln, hörte eine Zeugin die Hilfeschreie der Frau und eilte zu dem Juwelier. Daraufhin ergriff der Räuber samt Beute auf einem Moped die Flucht. Touristen aus Belgien bemerkten die wilden Szenen und nahmen die Verfolgung auf. Der 34- Jährige bedrohte diese jedoch auch mit der Waffe, woraufhin das belgische Ehepaar aufgab.

Im Zuge der Fahndung entdeckten Ermittler dann am Freitagnachmittag das Fluchtfahrzeug. Noch am selben Tag klickten die Handschellen für den mutmaßlichen Komplizen. Mit der Festnahme des Hauptverdächtigen konnten die Ermittler den Raubüberfall nun binnen zwei Tagen klären.