Jungpolitikerin (19) im Urlaub in Hotelbar betäubt

Auf Facebook machte die 19- Jährige am Wochenende den dramatischen Vorfall öffentlich. Gemeinsam mit ihrer Mutter wollte Vanessa Huber eine entspannende Woche in einem Hotel auf Gran Canaria verbringen, die Reise bezahlte die Jungpolitikerin - sie ist im erweiterten Vorstand der JVP im Bezirk Oberwart - beinahe mit ihrem Leben.

In diesem Hotel verbrachte Vanessa Huber mit ihrer Mutter auf Gran Canaria ihren Urlaub. Foto: melia.com

Nach einem Tagesausflug wollte die Burgenländerin noch den einen oder anderen Drink an der Hotelbar nehmen, ihre Mutter ging zu Bett. An diesem Punkt nahm der Abend eine dramatische Wende. Tatsächlich gönnte sich die junge Frau noch zwei, drei Getränke und kam mit einigen Personen ins Gespräch. Auf dem Weg zu ihrem Zimmer sackte sie dann bewusstlos zusammen.

"Wie ich später erfuhr, leisteten eine belgische Polizistin und ein Paar aus der Schweiz Erste Hilfe und alarmierten die Rettung", erzählt die immer noch geschockte Jungpolitikerin. Die beiden Eidgenossen wollen zudem zwei Männer beobachtet haben, die das Opfer verfolgt und dann doch schnurstracks an ihm vorbeigegangen seien.

In der Hotelbar wurde der jungen Burgenländerin etwas ins Getränk gemischt. Foto: melia.com

Huber wurde in eine Klinik - nur wenige Kilometer vom Ferienort San Augustin entfernt - gebracht und über mehrere Stunden hinweg behandelt. "Die Ärzte sagten, sie hätten etwas in meinem Blut gefunden", erzählt die 19- Jährige. Um welche Substanz es sich genau handelte, konnte nicht mehr verifiziert werden. Das Opfer selbst tippt auf K.o.- Tropfen: "Jetzt will ich noch meinen Rettern danken."

