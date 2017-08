Jungfeuerwehrmann stirbt bei Flucht vor Unwetter

Todesdrama inmitten der schweren Unwetter in der Steiermark: Ein 13- Jähriger ist bei der Flucht aus seinem Zelt auf einem Campingplatz in St. Georgen am Kreischberg tödlich verunglückt. Möglicherweise wurde er von einer aus der Verankerung gerissenen Zeltstange erschlagen, aber auch ein Stromunfall sei nicht auszuschließen.