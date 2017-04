Junger Asylwerber stiehlt Auto und rast durch Wien

Ende März gegen 4 Uhr schlug der junge Mann bei einem geparkten Auto mitten in Wien das Fenster ein und donnerte in Richtung Gürtel. "Als ich um 5.30 Uhr merkte, dass mein weißer Ford weg war, erstattete ich Anzeige", schildert Sicherheitsprofi Alex S.

Gestohlenen Wagen zu Schrott gefahren

Doch zu diesem Zeitpunkt hatte der junge Asylwerber bereits mehrere Unfälle verursacht. Und auch die Polizei hatte sich schon an die Fersen des Automarders geheftet. Die wilde Verfolgungsjagd endete, als sich der Dieb mit dem Ford Galaxy in ein Verkehrsschild in Favoriten gebohrt hatte - Totalschaden! Zuvor hatte er sogar noch eine 17- Jährige erfasst.

Amoklenker mit Drogen vollgepumpt

Laut Amtsarzt war der Amoklenker mit Drogen vollgepumpt. Er dürfte einer Bande angehören, die in großem Stil Autos kapert. Nach zwei weiteren Tätern wird fieberhaft gefahndet. Während Mohamed A. in U- Haft sitzt, bleibt Alex S. auf dem hohen finanziellen Schaden und jeder Menge Scherereien sitzen. "Es ist nicht anzunehmen, dass irgendein Opfer von dem Asylwerber mit Konventionspass jemals auch nur einen Cent bekommt", so der 39- Jährige.

Florian Hitz, Kronen Zeitung