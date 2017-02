Junger Afghane begrapscht Sozialarbeiterin: Urteil

Dramatische Szenen spielten sich in der Flüchtlingsunterkunft in Bad Hall in der Nacht des 20. Juni ab. Durch die Balkontür drang der 18- Jährige, der ohne seine Eltern aus Afghanistan geflüchtet war, in das Zimmer ein, wo die Sozialarbeiterin, die sich besonders um ihn gekümmert hat, Nachtdienst hatte.

Laut Anklage soll er sie bedroht und ihr an die Brust gegriffen haben. Durch Anschreien und einem Stoß konnte sich die Frau befreien, auch andere Asylwerber aus der Unterkunft kamen ihr zur Hilfe.

Opfer gab Beruf als Betreuerin auf

Nach dem Überfall wurde der junge Mann in die psychiatrische Abteilung des LKH Steyr eingeliefert und musste sich nun vor Richterin Christina Forstner wegen gefährlicher Drohung und geschlechtlicher Nötigung verantworten. Er wurde von seinen Pateneltern zum Prozess begleitet. Inzwischen lebt er weit weg von Bad Hall in einer Flüchtlingsunterkunft in Braunau.

Sein Opfer hat den Job als Flüchtlingsbetreuerin inzwischen aufgegeben. Das Urteil nach der Sex- Attacke fiel recht milde aus: sechs Monate Haft, allerdings bedingt auf drei Jahre - noch nicht rechtskräftig.

