Junge Österreicherin überlebt Blutbad in Mexiko

Für die Oberösterreicherin Alice H. hätte es krönender Abschluss eines Festival- Wochenendes am Playa del Carmen in Mexiko werden sollen - doch die unbeschwerte Partynacht in einem Strandklub wird zum Albtraum: Eine Drogengang schießt in die Menschenmenge! Der "Krone" schildert die junge Frau das Drama.