Junge Grüne rausgeworfen, Öko- Partei sieht alt aus

Nach dem Rauswurf der Jungen Grünen durch die Bundespartei ist bei der Öko- Partei Feuer am Dach. Am Donnerstagabend fand ein "Abschiedsgespräch" statt, das "keine Änderungen" gebracht habe, wie es hieß. Die Bundespartei will nun eine neue Plattform für junge Menschen, die sich engagieren wollen, aufbauen. In den sozialen Netzwerken wird heftig über die Querelen diskutiert. Vor allem Parteichefin Eva Glawischnig kriegt ihr Fett ab. Viele sehen die Grünen jetzt am absteigenden Ast.