"Junge Grüne" für Ingrid Felipe statt Glawischnig

Die "Jungen Grünen" hatten angekündigt, bei der kommenden ÖH- Wahl eine Abspaltung der offiziellen Studentenfraktion der Grünen, der GRAS (Grüne und Alternative Studierende), zu unterstützen. Parteichefin Eva Glawischnig soll versucht haben, "dies mit Druck und Erpressung zu verhindern", so Flora Petrik gegenüber der "Presse".

Im Gespräch mit dem "Standard" ergänzt Petrik dann: "Die Frage, die wir uns jetzt stellen ist, ob wir überhaupt noch unter einem Dach mit dieser Partei, die demokratische Grundsätze predigt, sie aber nicht mehr lebt, weitermachen wollen." Wie es mit den "Jungen Grünen" weitergeht, soll in den nächsten Tagen entschieden werden, heißt es. Man werde beraten, in welcher Form man politisch, eventuell außerhalb der Partei, weiterarbeiten werde.

Flora Petrik, Chefin der Jungen Grünen Foto: Junge Grüne, GRAS

Ingrid Felipe "logische Nachfolgerin"

Und so werden auch die Rücktrittsrufe gegen Glawischnig immer lauter, sie sei nicht zuletzt wegen der jüngsten Vorfälle nicht mehr die geeignete Person an der Spitze. Auch wenn sich "Michel Reimon jetzt anscheinend schon als Nachfolger in Stellung bringt", sei Glawischnigs Stellvertreterin und Tiroler Parteichefin Ingrid Felipe die logische Nachfolgerin und erste Anwärterin als neue Bundesparteichefin, heißt es von den "Jungen Grünen".

Werner Kogler, Grünen-Chefin Eva Glawischnig und Ingrid Felipe (v.l.n.r.) Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Auch Wiener Grüne für Ablöse

Hinter vorgehaltener Hand erfuhr die "Krone" übrigens, dass die "Jungen Grünen" offenbar nicht der einzige Teil der Partei sind, die nicht mehr hinter Eva Glawischnig stehen. Auch in der Wiener Fraktion denkt man bereits, wenn auch noch leise und keinesfalls öffentlich, über einen Führungswechsel nach. Denn dass den Bundes- Grünen schon lange ein geeignetes Konzept fehlt, um bei der nächsten Nationalratswahl wieder Wählerstimmen zu gewinnen, ist offensichtlich.

Flora Petrik bringt es auf den Punkt: "Die Grünen müssten als Partei wieder den gesellschaftspolitischen Führungsanspruch übernehmen und sich weniger 'Orchideenthemen' widmen. Es geht unter anderem um so zentrale Themen wie die Grund- und Frauenrechte, die wieder ernsthaft angegangen werden müssen."