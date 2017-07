Junge Frau stürzte betrunken in Wien von Dach

Eine junge Frau ist am Samstagabend in Wien- Margareten von einem Dach gestürzt. Sie war bei dem Unfall offensichtlich betrunken, berichtete die Polizei am Sonntag. Die Wiener Berufsrettung brachte die ungefähr 25- Jährige mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Die genaue Identität der Frau ist bislang noch unklar.