Junge Frau hilflos in Unfallwagen verbrannt

Eine 18- Jährige ist Sonntagfrüh in Oberösterreich auf unfassbar tragische Weise ums Leben gekommen: Die junge Frau war mit ihrem Auto auf schneeglatter Fahrbahn gegen einen anderen Wagen geprallt. Beide Fahrzeuge gingen augenblicklich in Flammen auf. Während sich die Lenkerin des zweiten Unfallautos noch ins Freie retten konnte, verbrannte die 18- Jährige hilflos in ihrem Auto.