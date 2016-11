Junge Afghanen kassierten 150.000 Euro

Die drei nunmehr 19, 20 und 21 Jahre alten Afghanen kamen 2014 nach Österreich. Auf ihrem Weg nach Europa hatten Schlepper ihnen geraten, sich jünger zu machen, denn so könnten sie mehr Sozialleistungen erhalten. Das Trio befolgten den Rat und gaben sich schließlich bei der Asylansuche in Salzburg als Minderjährige, die ohne erwachsene Begleitung waren, aus.

In der Folge kamen sie in Unterkünften in Hallein, in der Stadt Salzburg und in Tamsweg unter. Zusätzlich bekamen sie Geld. Insgesamt kassierten sie so pro Kopf von 2014 bis vor wenigen Wochen 50.000 Euro.

Betreuer hatten das Alter der jungen Afghanen jedoch angezweifelt, weshalb ein Gutachter hinzugezogen wurde. Und dieser stellte nun fest, dass das Trio bei der Einreise 17 bzw. 18 Jahre alt waren und den Großteil des Geldes zu Unrecht bezogen haben.