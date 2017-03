Jugendbande stahl 27 Mopeds - ausgeforscht

Die Vier - zwei 14- Jährige, ein 15 sowie ein 17 Jahre alter Bursche aus den Stadtteilen Maxglan und Lehen - seien am 4. März festgenommen worden, berichtete Polizeisprecherin Valerie Hillebrand am Montag. Die beiden Älteren - die mutmaßlichen Haupttäter - befinden sich in Untersuchungshaft.

Mopeds kurzgeschlossen und Tank leer gefahren

Nach Angaben der Exekutive schlossen die Verdächtigen die Mopeds kurz und fuhren mit den gestohlenen Zweirädern so lange herum, bis diese entweder defekt waren oder das Benzin ausging. Doch nicht nur den gestohlenen Fahrzeugen verlangten die Burschen nahezu alles ab, sondern auch den ermittelnden Beamten. Gespräche mit den Jugendlichen fruchteten ebenso wenig wie erzieherische Maßnahmen der Eltern, um das Quartett von weiteren Straftaten abzuhalten.

Foto: LPD Salzburg

Polizeilichen Informationen zufolge wurden die vier Jugendlichen nach dem Rauswurf aus den elterlichen Wohnungen in einer Notschlafstelle untergebracht. Schließlich brachen sie in Keller ein, um dort zu übernachten. Zur Nahrungsbeschaffung stahlen sie Lebensmittel aus Kellerabteilen und Tankstellen.

Festnahme wegen "offensichtlicher Belehrungsresistenz"

Nach ihrer Festnahme zeigten sich die Jugendlichen zunächst nur in geringem Ausmaß geständig. Einen Zusammenhang mit ähnlichen Straftaten stritten sie vorerst ab. Die Beweislage wurde allerdings durch die Handyauswertungen erhärtet.

Foto: LPD Salzburg

Wegen der hohen Anzahl der vorgeworfenen Taten, der Beweislage und der laut Polizei "offensichtlichen Belehrungsresistenz" hat die Staatsanwaltschaft Salzburg eine Festnahmeanordnung für die zwei mutmaßlichen Haupttäter erlassen. Der 17- Jährige legte in der Justizanstalt Salzburg ein umfangreiches Geständnis zu 38 Straftaten ab. Er belastete auch seine Komplizen.

Die beiden 14- Jährigen sind mittlerweile auf freiem Fuß. Die Palette der vorgeworfenen Straftaten reicht von Einbruchsdiebstahl und Diebstahl über Sachbeschädigung und Suchtmitteldelikte bis zur Urkundenunterdrückung.