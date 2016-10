"Judenhass spielt für junge Muslime große Rolle"

"Krone": Frau Langer, die Studie überrascht Sie nicht?

Gabriele Langer: Nein, das erleben wir in der täglichen Arbeit. Ablehnung von Juden spielt bei muslimischen Jugendlichen eine große Rolle. Laut Verschwörungstheorien steuert Israel die Welt. Und die Abneigung gegenüber Homosexuellen ist überall dort groß, wo das Männlichkeitsbild ein sehr traditionelles ist.

"Krone": Wie werden Ihre Mitarbeiter geschult?

Langer: Sehr intensiv. 2015 nahmen alle Teams an Workshops teil, wo es zum einen um Wissensvermittlung geht: Wie ist die politische Lage, wo befinden sich extremistische Netzwerke usw. Zum anderen spielen wir verschiedene Szenarien in Rollenspielen durch.

Foto: APA/ROLAND SCHLAGER, APA/HERBERT NEUBAUER

"Krone": Haben sich die Herausforderungen in den vergangenen zwei Jahren verändert?

Langer: Die "Attraktion", in den Krieg zu ziehen, und das Interesse am Dschihad sind zurückgegangen. Jugendliche haben aber weiterhin das Bedürfnis, sich auszutauschen. Aufgrund der Studie konzentrieren wir uns verstärkt auf Burschenrunden - Formate, wo sie über ihre Gefühle sprechen. Wir müssen die Gefühlsebene erreichen. Wenn man die nicht erreicht, kann man niemanden beeinflussen.

"Krone": Jugendliche werden im Fitnessstudio, in Moscheen und im Netz angesprochen - was kann Jugendarbeit da tun?

Langer: Das Thema Onlinemedien spielt bei uns eine große Rolle. Wenn ein Jugendlicher mit einem Propaganda- Video auftaucht, darf er es nicht vorführen. Wir ziehen hier klare Grenzen, das lassen wir nicht zu. Gleichzeitig schließen wir die Person aber nicht aus, sondern erklären, warum das nicht in Ordnung ist, hinterfragen die Botschaften des Videos, analysieren die Machart.

IS-Kämpfer in Syrien Foto: AP

"Krone": 27 Prozent der Befragten sind latent gefährdet. Was kann man machen, damit diese Gruppe nicht ins Extreme abrutscht?

Langer: Wichtig ist, von ihnen geht keine Gefahr aus. Auch die Studie hat gezeigt: bei den Befragten handelt es sich nicht um religiöse Extremisten oder radikale Dschihadisten. Das sind Jugendliche, die auf der Suche nach Halt und Zugehörigkeit sind.

Foto: APA/Hans Klaus Techt

ÖVP macht Rot- Grün verantwortlich, SPÖ verteidigt sich

Wiens ÖVP- Chef Gernot Blümel macht für die Ergebnisse der Studie vor allem die rot- grüne Stadtregierung, "die konsequent wegschaut und blind beschönigt", verantwortlich. Einmal mehr fordert Blümel, die Wertevermittlung in den Mittelpunkt zu stellen und eine "Werteformel" an Schulen einzuführen.

Die Wiener SPÖ wehrt sich gegen die Vorwürfe. Die Stadt Wien habe bereits vor Jahren vorbeugend agiert, erklärte Gemeinderätin Tanja Wehsely und verwies auf Beratungsgespräche und die Schulung von Pädagogen. Die Studie zeige, dass besonders für muslimische Jugendliche die Religion immer stärker ein Abgrenzungsmerkmal gegenüber anderen werde: "Wir müssen allen Jugendlichen das Rüstzeug in die Hand geben, sich vor der Vereinnahmung von Radikalen zu wehren. Da sind sowohl die Jugendarbeit, aber auch die Schule und die Eltern, gefragt", findet Wehsely.

Für die FPÖ ist mit den Ergebnissen der Studie zur Einstellung Wiener Jugendlicher "Multi- Kulti endgültig" gescheitert. Anstatt "wenigstens die zweite Generation irgendwann einmal zu integrieren, ziehen wir uns hier eine neue Generation teilweise fanatischer Dschihadisten heran", erklärte Jugendsprecher Maximilian Krauss. Gleichzeitig forderte er die Ablöse von Stadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ).