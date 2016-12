Jubel bei den Grünen: "Ein historischer Tag"

F PÖ-

Zahlreiche Medienvertreter auch bei Norbert Hofer Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Kandidatwandte sich via Facebook an seine Unterstützer: "Liebe Freunde! Ich danke euch. Ihr habt mich so großartig unterstützt und ich bin unendlich traurig, dass es nicht geklappt hat. Ich hätte gerne auf unser Österreich aufgepasst. Alexander Van der Bellen gratuliere ich zu seinem Erfolg und bitte alle Österreicher, zusammenzuhalten und zusammenzuarbeiten. Wir alle sind Österreicher, ganz egal, wie wir uns an der Wahlurne entschieden haben. Es lebe unsere Heimat Österreich."

Höchst erfreut hat sich Grünen- Bundessprecherin Eva Glawischnig am Sonntag über den Sieg von Alexander Van der Bellen in der Bundespräsidentenstichwahl gezeigt. "Das ist ein historischer Tag, eine historische Zäsur." Für Österreich sei es eine gute und deutliche Entscheidung. Glawischnig sprach von einem Votum für ein Miteinander im Lande. Europäisch gesehen sei dies eine klare pro- europäische Entscheidung, die nach dem Brexit, aber auch nach der US- Wahl besonders wichtig sei. Sie werde heute "mit Sicherheit" noch feiern. Es sei dies ein guter Tag nicht nur für die Grünen, die für die Wahlbewegung sehr viel hintangestellt hätten. Glawischnig dankte auch anderen Unterstützern, speziell erwähnte sie dabei ÖVP- Chef Reinhold Mitterlehner sowie die zahlreichen Bürgermeister, die sich hinter Van der Bellen gestellt hätten.

Eva Glawischnig Foto: APA/BARBARA GINDL

NEOS- Klubobmann Matthias Strolz: "Wir freuen uns. Die Türen der Hofburg stehen nun offen für eine weltoffene, klar pro- europäische Haltung". Das Volk habe entschieden, meinte Strolz, er erwarte sich allerdings, dass Van der Bellen ein aktiveres Staatsoberhaupt wird als sein Vorgänger Heinz Fischer: Der Ex- Grünen- Chef solle sich "kraftvoll" hinter Reformen stellen, die Österreich dringend brauche, etwa im Bildungsbereich. Auch hofft Strolz, dass Van der Bellen den Wählern von FPÖ- Kandidat Norbert Hofer die Hand reichen werde.

NEOS-Chef Matthias Strolz Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Team Stronach- Klubobmann Robert Lugar freuen die Hochrechnungen zur Hofburg- Wahl nicht: Es sei eine "große Chance verpasst" worden. Die Wähler hätten die Möglichkeit für Veränderung nicht wahrgenommen. "Das System wurde leider bestätigt."

Absolutes Schlusslicht im Vertrauensindex: Team-Stronach-Obmann Robert Lugar Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

