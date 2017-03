Jetzt ziehen Airport und Land NÖ vor Höchstgericht

Der Einspruch des Flughafens erfolgte wegen "inhaltlicher Rechtswidrigkeit" sowie schwerwiegender Verfahrensmängel, so der Vorstand am Donnerstag. Auch die Entscheidungsgründe seien widersprüchlich. Verfassungsbeschwerde wurde ebenfalls eingelegt - wegen der Verletzung verfassungsrechtlich gewährleisteter Rechte.

Flughafenmanager über Bewertung der Richter empört

Besonders empört sind die Flughafenmanager, dass das Gericht Klimaschutz oder Bodenverbrauch höher bewertete als den Standort und die Schaffung neuer Arbeitsplätze . In ihren Höchstgerichtsbeschwerden gegen den Spruch des Bundesverwaltungsgerichts erheben die Juristen des Flughafens zahlreiche Vorwürfe, darunter Auslegungsfehler, Verletzung von Verfahrensvorschriften und Widersprüche.

Günther Ofner vom Flughafen Wien Foto: APA/HANS PUNZ

"Schwerwiegende rechtliche Bedenken haben die Behörde veranlasst, den Verwaltungsgerichtshof mit dem Antrag anzurufen, die außerordentliche Revision zuzulassen und das erwähnte Erkenntnis zu beheben", so Josef Muttenthaler, Leiter der Abteilung für Umwelt- und Energierecht beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, in einer Aussendung.

Richter wegen Amtsmissbrauchs angezeigt

Die Richter des Bundesverwaltungsgerichts wurden bereits wegen ihrer Entscheidung wegen Amtsmissbrauchs angezeigt. Die Justiz ermittelt. Das sorgt seit Tagen für Erstaunen und Empörung bei Verfassungsrechtlern, aber auch bei Umweltorganisationen. Unerwünscht ist diese Debatte aber auch beim Flughafen selbst: "Ich hoffe, es stellt sich heraus, es war alles in Ordnung", sagte Flughafen- Vorstand Günther Ofner.

Läuft es nach den Höchstgerichtsbeschwerden sowie im Instanzenzug im Sinn des Flughafens und wird das Urteil zum Baustopp aufgehoben, wird sich der Pistenbau trotzdem jahrelang verzögern. Die Rede ist derzeit von mindestens vier bis fünf Jahren. Eine Inbetriebnahme würde dann "frühestens" 2030 möglich.

Pisten- Verbot "weltweit einzigartig"

Berühmte Referenzurteile nach außerordentlichen Revisionen waren den Flughafen- Verantwortlichen am Donnerstag nicht geläufig. Was das aktuelle Verbot des Pistenbaus anlangt, gebe es keinen Präzedenzfall, "das ist einzigartig, in Österreich und weltweit".

Nicht nur der Flughafen, auch das Land Niederösterreich hat gegen das Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichtes eine außerordentliche Revision eingebracht. Laut APA- Informationen wird auch die Stadt Wien einen entsprechenden Schriftsatz übermitteln.

Leichtfried fordert schnellere Rechtssicherheit

Verkehrsminister Jörg Leichtfried nahm die Debatte zum Anlass, schnellere Rechtssicherheit bei Verfahren wie solchen rund um den Bau des Semmeringtunnels oder der dritten Piste am Flughafen Wien zu fordern. "Die Herausforderung ist, dass man schnell Rechtssicherheit schaffen kann, sowohl für die Projektwerber als auch für die Anrainer", sagte der Minister am Donnerstag. "Diese langjährige, jahrzehntelange Unsicherheit ist schon etwas, was wirklich nicht sein muss", so Leichtfried. Es gebe Möglichkeiten, die Prüfverfahren zu verkürzen.

Jörg Leichtfried Foto: APA/GEORG HOCHMUTH