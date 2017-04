Jetzt starb auch Oberhausers geliebter Vierbeiner

"Jetzt könnt ihr wieder gemeinsam eure Morgenrunden drehen. Ihr zwei fehlt uns", postete Oberhausers Tochter Franziska am Samstagmorgen auf Facebook, dazu ein Bild in schwarz- weiß von Hund "Felix". In Windeseile mehrten sich daraufhin Beileidsbekundungen trauriger Facebook- User und Freunde der früheren Gesundheitsministerin. "Wie traurig für die ganze Familie", "alles Liebe und alle Kraft" sind nur zwei der zahlreichen Kommentare.

"'Felix'" konnte nicht ohne sie"

Auch "Felix" vermisste sein geliebtes Frauchen nach ihrem Tod über die Maßen, "konnte nicht ohne sie", so eine Userin. Denn es ist unbestritten: Auch Tiere können trauern, und manchmal wohl so sehr, dass sie tatsächlich nicht mehr länger ohne ihren geliebten Besitzer sein wollen. "Jetzt ist Felix an gebrochenem Herz gestorben", meint daher eine Facebook- Freundin der Ministerin. "Jetzt ist er ihr nachgefolgt", schreibt ein weiterer User.

Foto: Peter Tomschi

Neben Beileidsbekundungen finden sich jedoch auch überaus tröstliche und herzerwärmende Kommentare: Denn immerhin sind die beiden Freunde "nun im Himmel wieder vereint", können nun "gemeinsam ihre morgendlichen Spaziergänge wieder genießen" und "werden die Familie vom Himmel aus jeden Tag begleiten", spenden die User Trost. Und eines ist für sie gewiss: "Die Sabine wird sich freuen, wenn du wieder bei ihr bist Felix."