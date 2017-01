Jetzt drohen Attacken mit tödlichen Chemikalien

Als wäre die Situation in Europa nicht schon angespannt genug, warnt nun das deutsche Bundeskriminalamt (BKA) vor einer Terrorgefahr, die viel zu lange übersehen wurde: Denn islamistisch motivierte Täter "seien willens und in der Lage, größere Mengen Chemikalien zu beschaffen und diese auch einzusetzen", heißt es in einem neuen Bericht. Drohen uns Giftgasangriffe wie etwa in der U- Bahn von Tokio im Jahr 1995? Ein beängstigendes Szenario ...