Jeder zweite Pensionist bekommt unter 960 Euro!

In seiner Bilanz zeigt der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger ganz gut, was ein Leben voller Arbeit in Österreich wert ist. Pensionisten (alle Träger) kommen auf durchschnittlich 1124 Euro pro Monat (Männer: 1468 Euro, Frauen: 904 Euro).

Der Pensionistenverband Österreich ermittelte gemeinsam mit der Pensionsversicherungsanstalt für die "Krone" weitere interessante Fakten:

Demnach muss in Österreich jeder zweite Pensionist (ASVG) mit weniger als 960 Euro auskommen!

Bei den reinen Alterspensionen (ohne Invaliditätspension und Co.) erhält jeder zweite Senior weniger als 1080 Euro.

Besonders schlimm sieht die Situation für ASVG- Frauen aus. Jede zweite erhält eine Rente, die kleiner als 851 Euro (!) ist. Zur Info: Das sind um 14 Euro mehr als in- und ausländische Mindestsicherungsbezieher in Wien erhalten!

"Parteien versprechen schon wieder"

Ob das Ködern der Pensionisten mit Wahlzuckerln aufgeht, bleibt abzuwarten. Ein User auf krone.at schrieb: "Die Parteien versprechen schon wieder. Warum bitte macht man die Erhöung nicht vor der Wahl?"

