Ja- Wort hinter Gittern: Hochzeit mit einem Mörder

Ungefähr 30 Mal im Jahr kommen Standesbeamte in österreichische Gefängnisse, um Trauungen vorzunehmen - so auch am vergangenen Mittwoch. Da fand in der Justizvollzugsanstalt Garsten in Oberösterreich eine Hochzeit statt. Eine 35- jährige Wienerin heiratete da einen zu lebenslanger Haft Verurteilten. Die "Krone" war dabei.