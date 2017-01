Ja, UNSER Österreich ist wirklich großartig!

"Österreich ist großartig", betonte Alexander Van der Bellen in seiner Rede anlässlich seiner Angelobung zum neuen Staatsoberhaupt am Donnerstag (Videobericht oben). Wir sehen das genauso. Doch was ist unseren Lesern am wichtigsten? Was macht Österreich so großartig? Sind es die Landschaften, die Menschen, die erfolgreichen Sportler, das Wiener Schnitzel, der Würstelstand oder der freie Zugang zu Schulen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung, was Österreich so einzigartig macht.