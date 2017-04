Ein sonniger Montagmorgen im sechsten Stock des Linzer Landesdienstleistungszentrums. Hier hat Landeshauptmann- Stellvertreter Thomas Stelzer noch bis kommenden Donnerstag sein Büro, dann übersiedelt der Nachfolger von Josef Pühringer ins historische Landhaus. An den Wänden: ein Bilderzyklus der oberösterreichischen Malerin Maria Moser und ihrer Tochter Lena Göbel. "Zum ersten Mal stellen zwei der erfolgreichsten heimischen Künstlerinnen hier gemeinsam aus", erklärt Stelzer nicht ohne Stolz. Der Politiker trägt ein weißes Hemd, dazu eine dunkelrote Krawatte. Das Sakko hat er über einen Sessel gehängt.

Foto: Chris Koller

"Krone": Herr Landeshauptmann …

Thomas Stelzer: Landeshauptmann- Stellvertreter. Ich bin da sehr vorsichtig.

Sie sind lange im Schatten von Josef Pühringer gestanden. Täuscht der Eindruck, oder haben Sie sich dort eigentlich ganz wohlgefühlt?

Ich habe mich bisher wohlgefühlt, nämlich in einem Team, das für die Spitzenpersönlichkeit Josef Pühringer gearbeitet hat, und ich werde mich auch künftig wohlfühlen, wenn ich vorne stehe und Dinge selber vertreten und verantworten muss.

Woran wird man merken, dass ab 6. April ein 50- Jähriger die erste Geige spielt?

Hoffentlich am Äußeren. (Lacht.) Wir sind eine neue Generation, mit ganz neuen Herausforderungen wie etwa der Digitalisierung. Mit der sind wir schon großgeworden, die fordert uns ganz anders, und das ist schon einmal ein Unterschied.

Mögen Sie das Bild der ersten Geige?

Nachdem ich als Kind einmal Geige gelernt habe: Ja!

Spielt im "Orchester ÖVP" nicht jeder Bund seine eigene Musik?

Ein Orchester ist dann ein besonders gutes, wenn es starke Musikerinnen und Musiker gibt. Der Dirigent muss halt die Power haben, dass er sie zusammenhält und dass am Ende ein Wohlklang herauskommt.

Haben Sie diese Power?

Sonst würde ich mir das nicht zutrauen.

Foto: Chris Koller

Ist es schwer, plötzlich die Nummer eins zu sein?

Wenn ich ganz ehrlich bin, ja. Ich konnte mich zwar schon länger darauf einstellen, aber als es dann öffentlich gemacht wurde, habe ich schon gemerkt, dass das jetzt eine sehr große Aufgabe ist, an der sehr viel dranhängt. Landeshauptmann Pühringer hat mir einen guten Übergang ermöglicht. Ich war ja schon sein Stellvertreter in der Regierung. Er hat mir in meinen Ressorts die totale Freiheit gelassen. Wir führen noch immer viele Gespräche. Über Inhalte, aber auch über so manches, das die Persönlichkeit fordert. Also konnte ich mich sehr gut vorbereiten. Aber der Elchtest findet dann statt, wenn es wirklich so weit ist.

Ist es nicht so, dass Pühringer im Hinterkopf immer ein bisschen mitregieren wird?

Es mag schon sein, dass dieses Bild da ist. Wenn ein Langzeitlandeshauptmann abtritt, wird der Nachfolger sicher noch eine Zeit lang verglichen. Das war auch so, als Pühringer auf Ratzenböck folgte. Aber das macht mir keinen Kummer.

Pühringer kannte jeden in Oberösterreich. Werden Sie das auch nur annähernd schaffen?

Ich habe aus meiner Zeit bei der Jungen ÖVP meine eigenen Netzwerke. In meiner neuen Rolle habe ich mir vorgenommen, sehr, sehr viel unterwegs zu sein, damit die Leute ein Gespür für meine Persönlichkeit kriegen. Das eine ist das medial vermittelte Bild. Aber das andere ist der Eindruck der Menschen. Sie fragen sich: Wie ist der wirklich? Kann man mit dem reden? Ist der für uns da?

Und: Wie ist der "Landesvater" Thomas Stelzer wirklich?

Mutig, überlegt, entscheidungsfreudig. Aber im "Landesvater" steckt auch drin, dass er für die tagtäglichen Sorgen der Leute da ist.

Was soll man einmal über Sie sagen?

Er war die richtige Wahl, und wir haben ihn liebgewonnen.

Foto: Chris Koller

Ich habe Johanna Mikl- Leitner gefragt, ob sie als Landeshauptfrau öfter Dirndl tragen wird. Tragen Sie in Zukunft mehr Trachtenanzüge?

Ich habe schon bisher oft Tracht getragen, auch Lederhose.

Wann zuletzt?

Bei einem großen Konzert bei unserer berühmten Schlögener Schlinge. Das war an einem schönen Sommertag, da kommen die Frauen im Dirndl und die Männer in der Lederhose. Das wird als Landeshauptmann nicht anders sein.

Sie sind auch Mitglied des Cartellverbandes. Muss man dort Mitglied sein, um in der ÖVP Karriere zu machen?

Ich bin durch einen Freund zum CV gekommen, nicht aus irgendwelchen Karriere- Überlegungen. Die Gemeinschaft dort hat mir gefallen und sie gefällt mir weiterhin.

Warum heißen Sie dort Wotan?

(Lacht.) Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mir diesen Namen deswegen ausgesucht, weil ich sonst vielleicht irgendeinen Juxnamen zugeteilt bekommen hätte, und das wollte ich nicht. Darum habe ich schnell Wotan aus Wagners "Ring" genommen, den Göttervater, der vorausgeht. Aber man soll da nicht zu viel hineinlegen.

Foto: Chris Koller

Herr Stelzer, Ihre Frau ist Unternehmerin. Wie teilen Sie sich zu Hause Familien- und Kinderarbeit auf?

Das ist bei uns ein Gesamtkunstwerk. Das geht nur mit Omas und Opas und allen möglichen Heinzelmännchen, die rundherum tätig sind. Meine Frau ist zweifellos mehr für die Kinder da als ich. Ich versuche, über WhatsApp und SMS möglichst viel mitzukriegen und die Familie zu unterstützen, wo es nötig ist.

Was hat Ihr Vater Ihnen mitgegeben?

Es fällt einem nichts in den Schoß. Alles muss erarbeitet und erspart werden. Das hat mich geprägt. Mein Papa stammt aus der Kriegsgeneration.

Konnten Sie mit Ihrem Vater noch zu Lebzeiten über den Krieg reden?

Er wollte nicht darüber sprechen. Aber ich habe ihn überredet, dass er mir aufschreibt, was er damals erlebt hat. Am meisten berührt mich noch heute die Stelle, wo er das Ende des Krieges schildert. Er dachte, es gehe jetzt Richtung Westen, aber stattdessen wurden sie verladen und in ein Gefangenenlager transportiert. Dort blieb er noch zwei lange Jahre. Das alles steht in einem großen Notizblock, in dem ich immer wieder gerne blättere.

Seine Karriere:

Geboren am 21.2.1967 als Einzelkind in Linz. Nach dem Jus- Studium Berufseinstieg bei Raiffeisen. Mit 24 Jahren wird Stelzer ÖVP- Gemeinderat, danach Klubobmann und zuletzt Landeshauptmann- Stellvertreter. Am 6. April folgt er Josef Pühringer als ÖVP- Chef und Landeshauptmann von Oberösterreich nach. Verheiratet seit 1998 mit der Unternehmerin Bettina Stelzer- Wögerer. Das Paar hat zwei Kinder (Lena ist 12, Lukas 16). Der bekennende LASK- Fan ist Mitglied des Cartellverbandes (CV).

Conny Bischofberger, Kronen Zeitung