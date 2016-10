IS- Terroristin wollte sich in Ministerium sprengen

Wegen Verdachts auf Unterstützung des IS verhaftete die Spezialeinheit Cobra Anfang September, wie berichtet , einen Tschetschenen mit Belgien- Kontakten in dessen Wohnung.

Frau im Bademantel abgeführt

Am Staatsfeiertag soll die Cobra nun ein zweites Mal an dieselbe Tür "geklopft" haben. Laut Augenzeugen führten die Beamten die Frau des Inhaftierten im Bademantel ab. Die Behörden geben sich (noch) bedeckt. Die 36- Jährige wurde laut "Kurier" am Donnerstag der Haftrichterin am Landesgericht Wiener Neustadt vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft habe zudem U- Haft beantragt.

Belastende Chat- Protokolle sichergestellt

Demnach fanden die Kriminalisten auf dem sichergestellten Computer des Paares Chat- Protokolle der beiden. In einem dieser Chats soll die Tschetschenin angeblich ein Selbstmord- Attentat in Österreich angekündigt haben. Im Detail ging es um die Zündung eines Sprengstoffgürtels im Verteidigungsministerium.

Ihr Mann, ein russischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Belgien, wird verdächtigt, Unterstützungshandlungen für den IS gesetzt haben. Zudem soll er sich im Internet Pläne zum Bau einer Bombe heruntergeladen und größere Geldsummen ins Ausland überwiesen haben.