IS ruft zum Mord an österreichischen Imamen auf

Die Terrormiliz IS hat eine neue Ausgabe ihres schockierenden Online- Magazins "Rumiyah" veröffentlicht. Darin wird auch zum Mord an Imamen und islamischen Glaubensvertretern in Österreich und Deutschland aufgerufen. "Tötet sie und ihresgleichen allesamt, indem ihr sie schlachtet, sie in die Luft sprengt, mit dem Auto überfährt oder auf eine andere Weise eliminiert", wird im Magazin gefordert. Es gelte, den IS zu unterstützen und "den Abtrünnigen die Köpfe abzuschneiden".