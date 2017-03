Iraker erstochen: Verdächtiger ausgeforscht!

Nach der tödlichen Auseinandersetzung vor einem Lokal am Lerchenfelder Gürtel in Wien- Ottakring - ein 21- jähriger Iraker starb trotz Not- OP nach einem Messerstich in den Rücken - hat die Polizei mittlerweile eine heiße Spur zum Tatverdächtigen. Der mutmaßliche Täter - ein 33 Jahre alter Syrer - ist bereits namentlich bekannt, die Fahndung wurde mittlerweile intensiviert.