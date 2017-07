Internationaler Kinderporno- Ring gesprengt

14 Verdächtige in Deutschland und Österreich wurden bereits ausgeforscht und teils auch festgenommen, berichtete die Behörde am Donnerstag per Aussendung. Demnach konnten bisher 29 Opfer von massiven sexuellen Übergriffen identifiziert werden. Für weitere Informationen kündigten sowohl die deutschen als auch die Wiener Behörden für Freitagvormittag Pressekonferenzen an.

Foto: APA/EPA/PETER NISSEN

Administrator der Plattform in Haft

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft in Deutschland wurde die seit 2016 bestehende Kinderporno- Plattform mittlerweile abgeschaltet. Als mutmaßlicher Betreiber sei ein 39- jähriger Mann aus Hessen festgenommen worden. Er soll als Administrator der Plattform maßgeblich für die Bereitstellung der technischen Infrastruktur verantwortlich gewesen sein. Der Mann wurde den Behörden zufolge am 12. Juni bei einer Durchsuchung seiner Wohnung und der Beschlagnahmung des Servers der Plattform festgenommen. Er befindet sich in Haft.

Die Plattform hatte nach Angaben der deutschen Generalstaatsanwaltschaft mehr als 87.000 Mitglieder und diente einem weltweiten Austausch von Kinderpornografie sowie für Verabredungen zum sexuellen Missbrauch von Kindern. Mehrere Verantwortliche und Mitglieder wurden festgenommen, vor allem in Deutschland und Österreich, hieß es.

Auch Kleinstkinder unter Opfern

Zu dem Bild- und Videomaterial, das die Mitglieder dort austauschten, gehörten den Behörden zufolge auch Aufnahmen von schwerstem sexuellem Missbrauch von Kindern. Auch Kleinstkinder seien unter den Opfern. Außerdem habe es Darstellungen sexueller Gewalthandlungen an Kindern gegeben.

Das sogenannte Darknet ist ein verborgener Teil im World Wide Web. Es ist über herkömmliche Suchmaschinen nicht zu finden, notwendig ist eine Verschlüsselungssoftware.